В Анкаре начинается суд над большой группой военных по делу о попытке прошлогоднего переворота

В Анкаре в понедельник стартуют судебные слушания по делу 221 человека, включая бывших высокопоставленных военных, которые обвиняются в причастности к попытке путча в июле 2016 года, сообщает турецкое издание "Хюрриет".
Среди обвиняемых - 24 генерала, три генерал-лейтенанта, четыре генерал-майора, 16 бригадных генералов, 26 полковников.
Из 221 человека 200 находятся под стражей, девять освобождены до суда и 12 находятся в бегах.
Первая фаза суда должна продлиться до 16 июня, в ходе которой будет определено, какое отношение имели обвиняемые к путчу.
Их обвиняют в попытке силой ликвидировать парламент и правительство Турции, в создании незаконной вооруженной организации, попытке убить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в убийстве 250 турецких граждан и ранении 2 735 граждан.
Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Фетхуллах Гюлен.
После путча власти Турции арестовали более 40 тыс. человек, а еще десятки тысяч были уволены.
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