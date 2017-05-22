Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 16° 24° 24 Май 15° 23° 25 Май 13° 20°

Регион 22.05.2017 16:00

В Анкаре начинается суд над большой группой военных по делу о попытке прошлогоднего переворота

В Анкаре в понедельник стартуют судебные слушания по делу 221 человека, включая бывших высокопоставленных военных, которые обвиняются в причастности к попытке путча в июле 2016 года, сообщает турецкое издание "Хюрриет".

Среди обвиняемых - 24 генерала, три генерал-лейтенанта, четыре генерал-майора, 16 бригадных генералов, 26 полковников.

Из 221 человека 200 находятся под стражей, девять освобождены до суда и 12 находятся в бегах.

Первая фаза суда должна продлиться до 16 июня, в ходе которой будет определено, какое отношение имели обвиняемые к путчу.

Их обвиняют в попытке силой ликвидировать парламент и правительство Турции, в создании незаконной вооруженной организации, попытке убить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в убийстве 250 турецких граждан и ранении 2 735 граждан.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Фетхуллах Гюлен.

После путча власти Турции арестовали более 40 тыс. человек, а еще десятки тысяч были уволены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ПУТЧ, СУД


Похожие новости


ВС Азербайджана и Турции отработали боевые элементы в ходе военных учений Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения в первые дни мая 2017 года – Минобороны Американский военачальник прибыл на переговоры в Турцию Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного удара российской авиации - СМИ Турецкие военные не планируют продолжать наступление в Сирии после захвата города Эль-Баб - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]