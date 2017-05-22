Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня

Концерт этнической музыки Румынии состоится в Баку в середине июня, сообщил румынский посол в Азербайджане Дан Янку.
"Концерт, приуроченный 25-летию установления дипотношений, состоится 17 июня в Международном Центре Мугама",- сказал Д.Янку на брифинге в Баку в понедельник.
По его словам, на концерте выступят два румынских музыканта - Даниэль Поп на духовых инструментах и Доина Лаврик на струнных инструментах.
Ф.Исазаде
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