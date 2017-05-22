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Культура 22.05.2017 14:00

Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня

Концерт этнической музыки Румынии состоится в Баку в середине июня, сообщил румынский посол в Азербайджане Дан Янку.

"Концерт, приуроченный 25-летию установления дипотношений, состоится 17 июня в Международном Центре Мугама",- сказал Д.Янку на брифинге в Баку в понедельник.

По его словам, на концерте выступят два румынских музыканта - Даниэль Поп на духовых инструментах и Доина Лаврик на струнных инструментах.

Ф.Исазаде

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Тэги: РУМЫНИЯ, КОНЦЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]