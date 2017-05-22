Участники ОПЕК+ настроены продлить соглашение на 9 месяцев - министр Саудовской Аравии

Производители нефти настроены продлить соглашение об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха.

Продление соглашения на 9 месяцев (до 31 марта 2018г - ИФ) поможет производителям достичь их цели по сокращению мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня и балансировке рынка, сказал саудовский министр по итогам саммита в Эр-Рияде с участием президента США Дональда Трампа.

По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку.

Ранее профильные министры двух стран-крупнейших нефтепроизводителей -Саудовской Аравии и России, которые были локомотивами предыдущего соглашения со стороны стран ОПЕК и не-ОПЕК соответственно, заявили, что готовы продлить соглашение об ограничении нефтедобычи еще на 9 месяцев.

Между тем, эксперты отмечают, что основной проблемой соглашения является тот факт, что третья страна, входящая в число крупнейших нефтепроизводителей, но не являющаяся участником соглашения - США, наращивает добычу благодаря возросшим ценам на нефть, нивелируя усилия участников договоренностей.

Другой проблемой, отмечает WSJ, являются сами запасы нефти в 35 наиболее развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ранее ОПЕК сообщила, что запасы нефти выросли с уровня 4 квартала 2016 года на 31 млн баррелей - до 3 млрд, что на 276 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Однако, по словам Х.аль-Фалиха, за последние несколько недель произошло существенное снижение уровня запасов, и улучшился уровень выполнения соглашения странами-участницами, включая Россию. "Мы полагаем, что продолжение сокращения на том же уровне, плюс возможное присоединение 1-2 небольших производителей (..) будет более чем достаточно, чтобы привести уровень запасов до среднего пятилетнего уровня - где они должны быть к концу марта 2018 года", - сказал он.

Как отмечает издание, национальные представители стран в ОПЕК на прошлой неделе заявили, что, несмотря на то, что отношения с Россией значительно улучшились, Саудовская Аравия и другие члены картеля нацелены заставить Россию полностью исполнять соглашение, если она согласится продлить его.

Как заявил Х.аль-Фалих, несмотря на то, что выход на согласованный уровень сокращения нефтедобычи занял у России четыре месяца, сейчас ОПЕК "имеет всецелую приверженность с российской стороны, включая президента Владимира Путина, который дал понять, что Россия продолжит сохранять ограничение в 300 тыс. б/с".

В последние недели члены картеля предлагали даже увеличение объема сокращения в случае, если Ливия и Нигерия, которые не являются участниками договоренностей, увеличат свою добычу, или приглашение новых участников.

Как заявил саудовский министр, объемы добычи Ливии и Нигерии не вызвали нарушения соглашения со стороны ОПЕК, однако картель сделает все необходимое, чтобы сбалансировать рынок.

"Мы гибкие, и продолжим следить за рынком, и, как я сказал, мы все готовы рассматривать другие предложения, которые могут появиться до 25 мая", - сказал Х.аль-Фалих.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем) и не превышение уровня добычи картелем свыше 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на полгода.

Россия, на которую приходится самая большая квота по сокращению среди стран, не входящих в ОПЕК, - 300 тыс. баррелей нефти в сутки, постепенно выходила на этот объем с 1 января 2017 года, когда начало действовать соглашение. Так, в январе согласованная квота составляла лишь 50 тыс. б/с, в феврале - 100 тыс. б/с, а на 300 тыс. б/с Россия вышла лишь в конце апреля.