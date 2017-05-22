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Это интересно 22.05.2017 14:16

Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР

В среднем 19,5% взрослых людей в мире страдают ожирением, свидетельствуют новые данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Самой проблемной страной мира с этой точки зрения признаны США, поскольку диагноз ожирение зафиксирован для 38,2% американцев старше 15 лет. По прогнозам аналитиков, к 2030 году этот показатель достигнет 47%.

На второй строчке рейтинга - Мексика, где 32,4% граждан страдают ожирением, а более 70% имеют избыточный вес - по этому показателю Мексика занимает первое место, немного опережая США.

Далее следуют Новая Зеландия, Венгрия и Австралия. Шестое место заняла Великобритания.

России в рэнкинге не оказалось, но, по данным ОЭСР, ожирение выявлено у 23,2% российских женщин и 14,5% мужчин.

Страной с самыми здоровыми весовыми показателями стала Япония - там число взрослых людей с ожирением составило всего 3,7%.

В большинстве стран среди людей с избыточным весом женщин больше, чем мужчин. Исключениями являются Австралия, Великобритания, Канада, Польша. Также исследование ОЭСР выявило закономерность между весом и уровнем образования, в особенности это касается женщин. Согласно исследованию, женщины с более низким уровнем образования в два-три раза более склонны к ожирению.

Еще одна закономерность, выявленная исследователями, состоит в связи между весом и карьерой. Полные люди имеют меньше перспектив карьерного роста, чем их более стройные коллеги, зарабатывают в среднем на 10% меньше и уделяют меньше времени работе из-за того, что, как правило, проводят больше дней на больничном.

По прогнозам ОЭСР, ситуация продолжит ухудшаться и количество людей с ожирением будет расти как минимум до 2030 года. Для борьбы с лишним весом ученые предлагают размещать на упаковках не только информацию о калорийности продуктов, но и данные о том, насколько выбор этого товара будет полезен для здоровья. Также рекомендуется популяризация здорового питания через социальные сети и мобильные приложения.

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Тэги: МИР, СТАТИСТИКА, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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