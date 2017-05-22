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Регион 22.05.2017 17:13

Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в понедельник подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

В понедельник Д.Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]