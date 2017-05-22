Генпрокурор Испании незамедлительно изучит детали законопроекта, подразумевающего отделение Каталонии - ТВ

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в интервью испанскому телевидению сообщил, что "прямо в понедельник" изучит вопрос о том, существует ли состав преступления в действиях властей Каталонии, подготовивших "законопроект о юридическом переходе" или "законопроект о разрыве", подразумевающий отделение Каталонии от Испании.

По словам Х.Масы, "этот законопроект вызывает удивление и является чем-то необычным для правового государства".

Генпрокурор воздержался от того, чтобы вдаваться в юридические аспекты проблемы ввиду недостаточной осведомленности. Он заверил, что сразу после интервью отправится в офис генеральной прокуратуры, где проведет встречу с другими высшими представителями руководства ведомства.

Ранее в понедельник испанская газета "Паис" опубликовала детали проекта "закона о юридическом переходе" или "закона о разрыве", в соответствии с которым Каталония готова незамедлительно объявить об отделении от Испании в случае, если центральные власти в Мадриде будут препятствовать проведению референдума о независимости этого автономного сообщества.

По данным "Паис", этот закон будет выполнять роль временной конституции на двухмесячный период, который, как предполагается, потребуется местным властям для того, чтобы запустить процесс создания в Каталонии парламентской республики.

"Если испанское государство запретит проведение референдума, этот закон вступит в полную силу незамедлительно сразу после того, как испанский парламент подтвердит факт запрета", - отмечается в финальной версии законопроекта, которую цитирует "Паис".

Ранее в мае власти Испании попросили главу автономного сообщества Каталонии Карлеса Пучдемонта предоставить испанскому парламенту план проведения регионального референдума по отделению от Испании, запланированного каталонцами на конец сентября или начало октября.

Испанские власти объяснили запрос тем, что потенциальная независимость Каталонии повлияет на всю Испанию и потребует внесения изменений в ее конституцию.

Запрос был направлен также и из-за жалоб каталонских властей на то, что Мадрид якобы отказывается от обсуждения вопроса выхода автономного сообщества из состава Испании.

В 2016 году глава Каталонии Карлес Пучдемонт пообещал провести референдум о независимости в сентябре 2017 года, независимо от того одобрит ли это решение центральное правительство в Мадриде. Большинство депутатов парламента Каталонии высказались за проведение очередного референдума по отделению от Испании.

В ноябре 2014 года Каталония провела неофициальный референдум о независимости после того, как Мадрид отверг предложение об официальном голосовании. Свыше 80% голосовавших тогда высказались за независимость, однако в референдуме, носившем символический характер, участвовали всего 2,3 млн человек из зарегистрированных 6,3 млн каталонских избирателей.