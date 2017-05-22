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Финансы 22.05.2017 14:30

Власти Азербайджана в 2016г 68% средств Резервного фонда кабмина в госбюджете направили на повышение капитала МБА

Правительство Азербайджана в 2016 году 68% средств Резервного фонда кабмина, предусмотренного в госбюджете, направило на повышение уставного капитала Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны.

Согласно материалам Счетной палаты, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", на 2016 год средства Резервного фонда кабмина в госбюджете были предусмотрены в размере 831 млн 380,4 тыс. манатов, фактически составили 828 млн 972,8 тыс. манатов.

"При этом 77,5% израсходованных средств пришлось на три структуры: МБА (564 млн манатов, 68%), Центризбирком (46,163 млн манатов, 5,7%), министерство обороны (31,771 млн манатов, 3,8%)", - отмечает палата.

В целом, в 2016 году из Резервного фонда кабмина было профинансировано 68 проектов. Больше всего профинансировано проектов министерства образования (7) и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (6).

Как сообщалось ранее, МБА в январе 2017 года завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов. В результате размещения допэмиссии Минфин Азербайджана увеличил долю правительства в капитале МБА с 54,96% до 76,73%.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]