Власти Азербайджана в 2016г 68% средств Резервного фонда кабмина в госбюджете направили на повышение капитала МБА

Правительство Азербайджана в 2016 году 68% средств Резервного фонда кабмина, предусмотренного в госбюджете, направило на повышение уставного капитала Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны.
Согласно материалам Счетной палаты, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", на 2016 год средства Резервного фонда кабмина в госбюджете были предусмотрены в размере 831 млн 380,4 тыс. манатов, фактически составили 828 млн 972,8 тыс. манатов.
"При этом 77,5% израсходованных средств пришлось на три структуры: МБА (564 млн манатов, 68%), Центризбирком (46,163 млн манатов, 5,7%), министерство обороны (31,771 млн манатов, 3,8%)", - отмечает палата.
В целом, в 2016 году из Резервного фонда кабмина было профинансировано 68 проектов. Больше всего профинансировано проектов министерства образования (7) и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (6).
Как сообщалось ранее, МБА в январе 2017 года завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов. В результате размещения допэмиссии Минфин Азербайджана увеличил долю правительства в капитале МБА с 54,96% до 76,73%.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.
А.Азизов
Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму
Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности
Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве с европейскими институтами – президент Алиев
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня
Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Хызы-Хачмазской рекреационной зоны
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Киргизские выпускники отметят "Последний звонок" без застолий и пикников
Россия выделяет $1 млн на подготовку совместных проектов в рамках ОЧЭС
Филиппинам нужно высокоточное оружие, производимое в РФ и КНР - президент Дутерте
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»