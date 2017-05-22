Нефть продолжает подъем на заявлениях саудовского министра, Brent у $54,1

Нефть в понедельник продолжает подъем после роста цен более чем на 5% на прошлой неделе. Участники рынка реагирую на слова министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что страны-производители настроены продлить ограничения нефтедобычи на девять месяцев.
Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 увеличилась на 50 центов (0,93%) - до $54,11 за баррель.
Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 47 центов (0,93%) - до $50,80 за баррель.
Продление соглашения на 9 месяцев (до 31 марта 2018 года) поможет производителям достичь их цели по сокращению мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня и балансировке рынка, сказал саудовский министр по итогам саммита в Эр-Рияде с участием президента США Дональда Трампа. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.
Ранее информированные источники утверждали, что на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет также обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что без увеличения объемов сокращения не удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году.
ОПЕК может "удивить самодовольных медведей более длительными и более масштабными сокращениями" добычи, отмечают в обзоре от 22 мая Гордон Кван и другие аналитики инвестбанка Nomura. Судя по позиционированию хедж-фондов" на рынке опционов, высока вероятность, что ОПЕК может усилить сокращение добычи, чтобы ускорить ребалансировку спроса и предложения", считают эксперты.
Как сообщает агентство Bloomberg, Nomura подтвердил прогноз среднегодовой цены Brent на уровне $60 за баррель в 2017 году и $70 за баррель в 2018 году.
По оценкам экспертов Nomura, запасы нефти к концу 2018 году могут сократиться до среднего уровня последних 5 лет, несмотря на рост добычи на сланцевых месторождениях США.
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