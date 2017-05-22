Иранские власти обвинили Вашингтон в распространении "иранофобии", призванной увеличить продажи оружия на Ближнем Востоке, а также в продаже оружия "опасным террористам", сообщило в понедельник местное телевидение.
"Повторяя эти безосновательные заявления об Иране, распространяя иранофобию, американский президент (Дональд Трамп - ИФ) попытался подтолкнуть страны в регионе к покупке еще большего количества оружия", - заявил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
Он также заявил, что США "должны перестать продавать оружие опасным террористам" на Ближнем Востоке.
"(США и их союзники - ИФ) должны знать, что Иран - это демократическая, стабильная и сильная страна... призывающая к миру, хорошим соседским связям и созданию мира, противостоящего жестокости и экстремизму", - добавил Б.Касеми.
Накануне президент США Д.Трамп завершил визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого стороны, среди прочего, подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки составила около $110 млрд. Общая сумма соглашений, заключенных между Вашингтоном и Эр-Риядом в ходе этого визита составила около $380 млрд.
Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ
Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ
Президент Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет" за вклад в развитие науки
Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г
Azer-Turk Bank выделил в 2016г Bank Standard кредит на 100 млн манатов, обязательства по нему переданы Аграркредит
Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»