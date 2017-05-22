Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I квартале увеличился в 4,2 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в I-ом квартале 2017 года составил 33 тыс. 593,7 тонн, что в 4,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $9 млн 298,3 тыс. (рост в 3,2 раза)", - отметили в Госкомстате.
Кроме того, в I-ом квартале 2017 года в Азербайджан импортировано 4 тыс. 410,9 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 91,8%) на сумму $799,7 тыс. (спад на 75,3%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 4 тыс. 774,1 тонн (спад на 36%) на сумму 5 млн 466,4 тыс. (спад на 42,2%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 71 тыс. 630,6 тонн продукции сталепроката (рост на 24,9%) на $43 млн 123,9 тыс., брусков из черных металлов – 14 тыс. 829,2 тонн (спад на 20,3%) на $8 млн 608,9 тыс., угольников из черных металлов – 7 тыс. 654,4 тонн (рост на 23,7%) на $5 млн 318,2 тыс., труб из черных металлов – 20 тыс. 660,4 тонн (спад на 73,6%) на $31 млн 640,7 тыс.
Н.Аббасова
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