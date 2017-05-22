Генсек ОПЕК: мы видим некоторый свет в конце тоннеля

Соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи позитивно влияет на рынок, участники договоренностей твердо нацелены поддержать процесс ребалансировки рынка, который в интересах как производителей, так и потребителей, сообщает пресс-офис картеля со ссылкой на его генсека Мохаммеда Баркиндо.

"Со времени принятия решения (об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК - ИФ) мы увидели существенные позитивные настроения, возвращающиеся на рынок, хотя было очевидно, что были и непредвиденные обстоятельства на пути. Мы должны понимать, что восстановление баланса на рынке никогда не происходило линейно. Играет слишком много факторов", - сказал он в ходе энергодиалога ОПЕК-Индия.

"Тем не менее, мы движемся в правильном направлении", - добавил М.Баркиндо, отметив высокий уровень выполнения соглашения.

"Уровень запасов нефти снижается. Запасы нефти в странах ОЭСР в апреле снизились на 12 млн баррелей, падение происходит третий месяц подряд. Общий уровень запасов на 253 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, по сравнению с 282 млн баррелей в марте и 329 млн баррелей в феврале. Более того, мы также видим цифры, демонстрирующие снижение запасов в плавучих хранилищах на 40 млн баррелей с начала года", - сказал генеральный секретарь картеля.

"За пределами США, мы полагаем, что продолжается мировая тенденция к снижению запасов. США, очевидно, не отражают глобальный тренд, с учетом роста добычи в первом квартале 2017 года, но даже здесь рынок демонстрирует падение запасов нефти благодаря росту переработки", - отметил М.Баркиндо.

"Относительно того, как мы видим процесс сегодня, проще сказать: мы видим некоторый свет в конце тоннеля", - добавил он.

"И позвольте мне заверить вас, что ОПЕК и страны-участницы соглашения не из числа ОПЕК твердо и решительно нацелены довести до конца процесс ребалансировки рынка, в интересах как производителей, так и потребителей, и в целом мировой экономики", - подчеркнул М.Баркиндо.