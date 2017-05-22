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Финансы 22.05.2017 15:54

Азерэнержи в 2016г сократило налоговые долги в госбюджет Азербайджана почти на 800 млн манатов

Госкомпании в Азербайджане в 2016 году существенно сократили налоговые долги в госбюджет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"В 2016 году налоговые долги в госбюджет Азербайджана сократились на 979 млн 314,3 тыс. манатов или на 40,6% – до 1 млрд 434 млн 449,4 тыс. манатов. При этом столь существенное сокращение налоговых долгов связано с уменьшением задолженности госкомпаний и организаций – на 806 млн 479,7 тыс. манатов", - отметили в палате.

В целом, на 1 января 2017 года размер основного налогового долга в бюджет составляет 860 млн 589,8 тыс. манатов, на финансовые санкции приходится 193 млн 47,2 тыс. манатов, на пеня – 380 млн 812,4 тыс. манатов.

По данным Счетпалаты, 97,6% налоговых долгов или 1 млрд 400 млн 380,5 тыс. манатов приходится на долги ненефтяного сектора. При этом за 2016 год налоговые долги нефтяного сектора увеличились на 5,7%, тогда как ненефтяного – сократились на 41,2%.

Долг предприятий госсектора составляет 365 млн 419,5 тыс. манатов или 25,5% всех долгов, частного – 1 млрд 690 млн 29,9 тыс. манатов или 74,5%. В 2016 году налоговые долги госпредприятий сократились на 68,8%, частных – на 13,9%.

Среди государственных структур в 2016 году существенного снижения долгов добилось ОАО "Азерэнержи", которое сократило долги на 796 млн 289,7 тыс. манатов – до 3 млн 506,2 тыс. манатов, в том числе погасило сумму основного долга на 390 млн 295,5 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: НАЛОГИ, ДОЛГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]