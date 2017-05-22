Азербайджан готов создать платформу мира с Арменией в Европарламенте, заявляют в Баку

Баку готов к созданию в Европейском парламенте (ЕП) платформы мира между Азербайджаном и Арменией, сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

«Мы сторонники реализации (создания -ИФ) в ЕП и других международных организациях платформы мира между Азербайджаном и Арменией. Мы говорим об этом и с трибуны Европарламента, и на встречах с делегацией структуры здесь (в Баку – ИФ), и трибун других международных организаций»,- сказал С.Сеидов в понедельник в Баку на совместном брифинге с делегацией Европарламента.

Парламентарий отметил, что Баку готов к переговорам, но все зависит от готовности армянской стороны.

С.Сеидов убежден, что свободные и открытые отношения между парламентскими комитетами Азербайджана и Европы способствуют развитию связей между законодательными органами Баку и Брюсселя и сыграют весомую роль в донесении реалий о нагорно-карабахском конфликте до европейского общества.

Ф.Исазаде