Азербайджан готов создать платформу мира с Арменией в Европарламенте, заявляют в Баку

Баку готов к созданию в Европейском парламенте (ЕП) платформы мира между Азербайджаном и Арменией, сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.
«Мы сторонники реализации (создания -ИФ) в ЕП и других международных организациях платформы мира между Азербайджаном и Арменией. Мы говорим об этом и с трибуны Европарламента, и на встречах с делегацией структуры здесь (в Баку – ИФ), и трибун других международных организаций»,- сказал С.Сеидов в понедельник в Баку на совместном брифинге с делегацией Европарламента.
Парламентарий отметил, что Баку готов к переговорам, но все зависит от готовности армянской стороны.
С.Сеидов убежден, что свободные и открытые отношения между парламентскими комитетами Азербайджана и Европы способствуют развитию связей между законодательными органами Баку и Брюсселя и сыграют весомую роль в донесении реалий о нагорно-карабахском конфликте до европейского общества.
Ф.Исазаде
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