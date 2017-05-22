Нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

"США и Израиль могут заявить единогласно, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Никогда в жизни", - сказал Д.Трамп в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что президент США прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, которая стала первой страной в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства.