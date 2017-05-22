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Регион 22.05.2017 16:15

Нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

"США и Израиль могут заявить единогласно, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Никогда в жизни", - сказал Д.Трамп в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что президент США прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, которая стала первой страной в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]