Совет министров ЕС наделил главного переговорщика полномочиями начать обсуждение Brexit

Совет министров ЕС единогласно проголосовал за наделение главы переговорщиков ЕС Мишеля Барньера полномочиями для начала переговоров с Великобританией о ее выходе из состава ЕС (Brexit).
"Министры 27 стран ЕС единогласно проголосовали за применение статьи 50 (договора о Евросоюзе от 29 апреля 2017 года - ИФ). Твердый и четкий мандат предоставлен Мишелю Барньеру", - написал в "Твиттере" заместитель главного переговорщика М.Барньера.
В свою очередь госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что ЕС "следует готовиться к очень сложным переговорам".
Таким образом, заседание Совета ЕС окончательно открывает 22 мая путь к переговорам с Великобританией на основании ее уведомления о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50.
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