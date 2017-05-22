Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 16° 24° 24 Май 15° 23° 25 Май 13° 20°

Дальнее зарубежье 22.05.2017 17:39

Совет министров ЕС наделил главного переговорщика полномочиями начать обсуждение Brexit

Совет министров ЕС единогласно проголосовал за наделение главы переговорщиков ЕС Мишеля Барньера полномочиями для начала переговоров с Великобританией о ее выходе из состава ЕС (Brexit).

"Министры 27 стран ЕС единогласно проголосовали за применение статьи 50 (договора о Евросоюзе от 29 апреля 2017 года - ИФ). Твердый и четкий мандат предоставлен Мишелю Барньеру", - написал в "Твиттере" заместитель главного переговорщика М.Барньера.

В свою очередь госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что ЕС "следует готовиться к очень сложным переговорам".

Таким образом, заседание Совета ЕС окончательно открывает 22 мая путь к переговорам с Великобританией на основании ее уведомления о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕC, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЩИК, ПОЛНОМОЧИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]