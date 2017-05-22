Совет министров ЕС наделил главного переговорщика полномочиями начать обсуждение Brexit

Совет министров ЕС единогласно проголосовал за наделение главы переговорщиков ЕС Мишеля Барньера полномочиями для начала переговоров с Великобританией о ее выходе из состава ЕС (Brexit).

"Министры 27 стран ЕС единогласно проголосовали за применение статьи 50 (договора о Евросоюзе от 29 апреля 2017 года - ИФ). Твердый и четкий мандат предоставлен Мишелю Барньеру", - написал в "Твиттере" заместитель главного переговорщика М.Барньера.

В свою очередь госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что ЕС "следует готовиться к очень сложным переговорам".

Таким образом, заседание Совета ЕС окончательно открывает 22 мая путь к переговорам с Великобританией на основании ее уведомления о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50.