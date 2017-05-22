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СНГ 22.05.2017 17:55

Бастрыкин за год заработал около 8 млн рублей

Доход председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за минувший год сократился почти на полмиллиона рублей, а прибыль его супруги возросла на 220 тыс. рублей.

Согласно опубликованным на сайте Следственного комитета сведениям о доходах сотрудников ведомства, заработок А.Бастрыкина за 2015 год составил более 7,9 млн руб. (в 2015 году - 8,4 млн). Супруга главы СКР в прошлом году получила доход на сумму чуть более 4 млн рублей, в то время, как в 2015 году - свыше 3,8 млн рублей.

Председатель СКР вместе со своей женой и двумя несовершеннолетними детьми имеют в собственности квартиру площадью 224,4 кв.м и две дачи площадью 294,3 кв.м и 138,5 кв.м, говорится в документе.

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Тэги: РОССИЯ, БАСТРЫКИН, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]