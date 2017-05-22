Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады

Сборная Азербайджана стала победителем в командном зачете на IV Играх исламской солидарности "Baku-2017".

В активе азербайджанских спортсменов по итогам 10 соревновательных дней 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.

Второе место заняла сборная Турции, в активе которой 195 медали (71-67-57), на третьем - Иран с 98 медалями (39-26-33). Узбекистан с 63 медалями (15-17-31) занял четвертое место. Пятерку лучших замкнули спортсмены из Бахрейна с 21 медалью (12-5-4).

В целом, в Играх медали завоевали спортсмены из 40 стран, в том числе золотые медали выиграли представители 26 стран.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 269 комплектов медалей - 269 золотых, 267 серебренных и 350 бронзовых.

В понедельник вечером состоится торжественная церемония закрытия Игр.

Ф.Исазаде