Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады

Сборная Азербайджана стала победителем в командном зачете на IV Играх исламской солидарности "Baku-2017".
В активе азербайджанских спортсменов по итогам 10 соревновательных дней 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.
Второе место заняла сборная Турции, в активе которой 195 медали (71-67-57), на третьем - Иран с 98 медалями (39-26-33). Узбекистан с 63 медалями (15-17-31) занял четвертое место. Пятерку лучших замкнули спортсмены из Бахрейна с 21 медалью (12-5-4).
В целом, в Играх медали завоевали спортсмены из 40 стран, в том числе золотые медали выиграли представители 26 стран.
IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 269 комплектов медалей - 269 золотых, 267 серебренных и 350 бронзовых.
В понедельник вечером состоится торжественная церемония закрытия Игр.
Ф.Исазаде
Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ
Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ
Президент Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет" за вклад в развитие науки
Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г
Azer-Turk Bank выделил в 2016г Bank Standard кредит на 100 млн манатов, обязательства по нему переданы Аграркредит
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Японию в апреле посетило рекордное число россиян
Спикер парламента Молдавии назвал внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС главным приоритетом для страны
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»