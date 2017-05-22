США готовы предоставить Израилю разъяснения по поводу встречи Трампа с российскими дипломатами - Тиллерсон

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы предоставить Израилю разъяснения по поводу встречи президента Дональда Трампа с российскими дипломатами, сообщает в понедельник американский телеканал Эн-Би-Си.
"В случае, если у израильтян есть какие-либо вопросы, или (им нужны - ИФ) разъяснения, я уверен, что мы с радостью готовы предоставить", - сказал Р.Тиллерсон журналистам на борту президентского самолета в ходе перелета из Эр-Рияда в Тель-Авив.
При этом госсекретарь подчеркнул, что не видит причин приносить извинения еврейскому государству из-за сообщений СМИ, о том, что Д.Трамп якобы в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым озвучил секретную информацию, полученную от израильских спецслужб.
"Я не знаю, есть ли что-то, за что надо приносить извинения", - цитирует Эн-Би-Си слова Р.Тиллерсона.
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