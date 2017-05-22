Azer-Turk Bank выделил в 2016г Bank Standard кредит на 100 млн манатов, обязательства по нему переданы Аграркредит

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» в июле 2016 года предоставил ОАО "Bank Standard" кредит в размере 100 млн манатов, остаток по данному кредиту передан ЗАО "Аграркредит".
В годовой аудированной финотчетности Azer-Turk Bank отмечается, что данный кредит был предоставлен Bank Standard для улучшения ликвидности банка.
"Однако, в сентябре 2016 года было принято решение аннулировать лицензию Bank Standard. В связи с этим по предоставленному кредиту Bank Standard никаких платежей не осуществлял. На 31 декабря 2016 года остаток по данному кредиту составлял 103,319 млн манатов и решением кабмина Азербайджана от 10 февраля 2017 года обязательства Bank Standard по данному кредиту и перед Центральным банком были переданы Аграркредит", - отмечается в отчетности.
Как сообщалось ранее, лицензия ОАО "Bank Standard" аннулирована с 1 октября 2016 года на основе обращения санатора банка (Azer-Turk Bank - ИФ) и нового менеджмента банка после консультаций с Министерством финансов и Центральным банком Азербайджана.
Проблемы банка были вызваны недочетами прежнего руководства в управлении и инвестиционно-кредитной политике.
Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана с 3 мая 2016 года на три месяца ввела временное администрирование Bank Standard на основании того, что в банке ухудшилась ситуация с активами, ликвидностью. С августа 2016 года в банке начал работать новый менеджмент.
Bank Standard входил в пятерку ведущих банков Азербайджана.
ЗАО "Аграркредит" является крупнейшей небанковской кредитной организацией. Лицензию на деятельность она получила 30 декабря 2003 года. Основным акционером является министерство финансов Азербайджана.
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
А.Азизов
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