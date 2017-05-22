Сторонники Рухани победили на муниципальных выборах в крупнейших городах Ирана

Приверженцы реформ и сторонники вновь избранного президента Ирана Хасана Рухани одержали победы на выборах в муниципальные советы крупнейших иранских городов, включая Тегеран, заявили в понедельник в правительстве страны.

При этом реформаторы завоевали все места в муниципальном совете столицы.

Муниципальные выборы в Иране прошли 19 мая. В них приняли участие более 265 тыс. кандидатов, которые соревновались за 127,6 тыс. муниципальных мест.

В обязанности муниципальных советов в Иране входит назначение мэров, управление местным бюджетом, разработка проектов, а также контроль над культурными и религиозными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что Х.Рухани в ходе выборов 19 мая был переизбран на пост президента Ирана, набрав 23,53 млн голосов.