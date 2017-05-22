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Регион 22.05.2017 19:15

Тегеран должен прекратить поддерживать терроризм, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался за то, чтобы Тегеран незамедлительно прекратил поддержку терроризма.

Тегеран "должен немедленно прекратить финансировать, осуществлять тренировку и предоставлять оборудование террористам", заявил Д.Трамп.

Он добавил, что по этому вопросу "существует консенсус стран мира, многие из которых - мусульманские страны".

Между тем американский лидер выразил надежду на урегулирование израильско-палестинского конфликта.

"Люди достаточно пережили, в их жизни было достаточно кровопролития и убийств... Есть стремление к миру на всем Ближнем Востоке", - добавил Д.Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, которая стала первой страной в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]