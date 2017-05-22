Тегеран должен прекратить поддерживать терроризм, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался за то, чтобы Тегеран незамедлительно прекратил поддержку терроризма.
Тегеран "должен немедленно прекратить финансировать, осуществлять тренировку и предоставлять оборудование террористам", заявил Д.Трамп.
Он добавил, что по этому вопросу "существует консенсус стран мира, многие из которых - мусульманские страны".
Между тем американский лидер выразил надежду на урегулирование израильско-палестинского конфликта.
"Люди достаточно пережили, в их жизни было достаточно кровопролития и убийств... Есть стремление к миру на всем Ближнем Востоке", - добавил Д.Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, которая стала первой страной в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства.
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