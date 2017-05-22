Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г

Министерство экономики Азербайджана определило 10 стратегических целей на среднесрочную перспективу – на 2017-2020гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«Основной миссией, заложенной в стратегическом плане министерства на 2017-2020 годы, является формирование эффективной национальной экономики, что предполагает повышение конкурентоспособности и продолжительное развитие ненефтяного сектора, поддержку ненефтяного экспорта, создание благоприятной инвестиционной среды, развитие предпринимательства», - сказали в министерстве.

Стратегическими целями министерства, отраженными в плане, являются: совершенствование системы макроэкономического регулирования; развитие ненефтяного сектора; стимулирование экспорта конкурентоспособной продукции; стимулирование инвестиционных вложений в приоритетные сферы экономики; реализация транзитного потенциала; реализация стратегических дорожных карт развития.

Кроме этого, к приоритетам министерства отнесены организация работы секретариата Национального координационного совета для определения национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года и обеспечения соответствия госпрограмм и стратегий в социально-экономических областях целям устойчивого развития ООН усиление человеческого капитала; усиление институционального потенциала; усиление корпоративного управления.

А.Ахундов