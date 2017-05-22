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Бизнес и законодательство 22.05.2017 16:57

Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г

Министерство экономики Азербайджана определило 10 стратегических целей на среднесрочную перспективу – на 2017-2020гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«Основной миссией, заложенной в стратегическом плане министерства на 2017-2020 годы, является формирование эффективной национальной экономики, что предполагает повышение конкурентоспособности и продолжительное развитие ненефтяного сектора, поддержку ненефтяного экспорта, создание благоприятной инвестиционной среды, развитие предпринимательства», - сказали в министерстве.

Стратегическими целями министерства, отраженными в плане, являются: совершенствование системы макроэкономического регулирования; развитие ненефтяного сектора; стимулирование экспорта конкурентоспособной продукции; стимулирование инвестиционных вложений в приоритетные сферы экономики; реализация транзитного потенциала; реализация стратегических дорожных карт развития.

Кроме этого, к приоритетам министерства отнесены организация работы секретариата Национального координационного совета для определения национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года и обеспечения соответствия госпрограмм и стратегий в социально-экономических областях целям устойчивого развития ООН усиление человеческого капитала; усиление институционального потенциала; усиление корпоративного управления.

А.Ахундов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]