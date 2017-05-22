Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г

Министерство экономики Азербайджана определило 10 стратегических целей на среднесрочную перспективу – на 2017-2020гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
«Основной миссией, заложенной в стратегическом плане министерства на 2017-2020 годы, является формирование эффективной национальной экономики, что предполагает повышение конкурентоспособности и продолжительное развитие ненефтяного сектора, поддержку ненефтяного экспорта, создание благоприятной инвестиционной среды, развитие предпринимательства», - сказали в министерстве.
Стратегическими целями министерства, отраженными в плане, являются: совершенствование системы макроэкономического регулирования; развитие ненефтяного сектора; стимулирование экспорта конкурентоспособной продукции; стимулирование инвестиционных вложений в приоритетные сферы экономики; реализация транзитного потенциала; реализация стратегических дорожных карт развития.
Кроме этого, к приоритетам министерства отнесены организация работы секретариата Национального координационного совета для определения национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года и обеспечения соответствия госпрограмм и стратегий в социально-экономических областях целям устойчивого развития ООН усиление человеческого капитала; усиление институционального потенциала; усиление корпоративного управления.
А.Ахундов
Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ
Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ
Президент Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет" за вклад в развитие науки
Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Японию в апреле посетило рекордное число россиян
Спикер парламента Молдавии назвал внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС главным приоритетом для страны
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»