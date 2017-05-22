Ford назначил новым CEO Джима Хэкетта - сообщение компании

Ford Motor Co. официально объявил о смене главного исполнительного директора (CEO).
Проработавший в компании 28 лет Марк Филдс уйдет на пенсию. На посту CEO его заменит Джим Хэкетт, последние 14 месяцев возглавляющий подразделение Ford Smart Mobility, отвечающее за разработку беспилотных автомобилей, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.
Ранее Дж.Хэкетт, которому сейчас 62 года, занимал должность главного исполнительного директора Steelcase Inc.
Также Ford провел другие назначения и перестановки в руководстве компании.
Ранее AP сообщало, что основной причиной отставки М.Филдса является падение цены акций Ford. Он руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость бумаг автопроизводителя рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%. В то же время капитализация конкурента General Motors Co. в текущем году уменьшилась всего на 6,1%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 вырос на 6,4%.
Ford управляет 62 предприятиями в разных странах мира, которые выпускают автомобили одноименной марки и машины премиум-класса Lincoln. Штат компании насчитывает около 202 тыс. человек.
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