Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 16° 24° 25 Май 14° 22° 26 Май 13° 20°

Дальнее зарубежье 22.05.2017 19:28

Ford назначил новым CEO Джима Хэкетта - сообщение компании

Ford Motor Co. официально объявил о смене главного исполнительного директора (CEO).

Проработавший в компании 28 лет Марк Филдс уйдет на пенсию. На посту CEO его заменит Джим Хэкетт, последние 14 месяцев возглавляющий подразделение Ford Smart Mobility, отвечающее за разработку беспилотных автомобилей, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.

Ранее Дж.Хэкетт, которому сейчас 62 года, занимал должность главного исполнительного директора Steelcase Inc.

Также Ford провел другие назначения и перестановки в руководстве компании.

Ранее AP сообщало, что основной причиной отставки М.Филдса является падение цены акций Ford. Он руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость бумаг автопроизводителя рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%. В то же время капитализация конкурента General Motors Co. в текущем году уменьшилась всего на 6,1%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 вырос на 6,4%.

Ford управляет 62 предприятиями в разных странах мира, которые выпускают автомобили одноименной марки и машины премиум-класса Lincoln. Штат компании насчитывает около 202 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, FORD, ГЛАВА, ОТСТАВКА


Похожие новости


Ford планирует сменить CEO из-за падения стоимости акций - СМИ Tesla обошла по капитализации Ford Motor Ford через 5 лет намерен выпустить полностью самоуправляемый автомобиль Ford сократит 700 работников, выпускающих не пользующиеся спросом автомобили Ford отзывает 1,38 млн автомобилей в Северной Америке Новым главой Ford с 1 июля станет Марк Филдс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]