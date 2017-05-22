Спикер парламента Молдавии назвал внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС главным приоритетом для страны

Реализация Соглашения об ассоциации с Европейским союзом является главным приоритетом Кишинева, заявил председатель парламента Молдавии Адриан Канду.
Как передает корреспондент "Интерфакса", об этом А.Канду сказал в понедельник на IV заседании Парламентского комитета по ассоциации ЕС-РМ, которое проходит в Кишиневе.
По его словам, "благодаря усилиям правительства, парламента и международных экспертов в 2016 г. была утверждена "дорожная карта" по выполнению условий Соглашения".
"На данный момент "дорожная карта" уже реализована на 90%. Реализация положений Соглашения позволила разблокировать внешнее финансирование и восстановить отношения с МВФ. На 2017 г. в рамках Соглашения будет осуществлено 111 действий. Они касаются реформы банковского сектора, системы юстиции - с концентрацией на борьбу с коррупцией. Также, намечен ряд мер по улучшению делового климата - бизнес должен стать основой экономического роста республики", - отметил А.Канду.
Сопредседатель парламентского комитета от Молдавии, лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что "реализация условий Соглашения обеспечила экономический рост в 4,5%".
"При содействии ЕС и европейских экспертов мы приняли много других важных решений. Например, благодаря изменениям в Кодексе телевидения и радио, удается успешно бороться с пропагандой в СМИ, в первую очередь - российской",- заявил М.Гимпу.
Глава делегации Европарламента Анди Кристя (Andi Cristea) отметил "прогрессивную" роль правительства в важных политических и экономических вопросах, а также указал на высокий уровень сотрудничества Молдавии и Евросоюза.
Глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола выразил удовлетворение тем, что "Молдавии удалось преодолеть тупик, в который республика попала из-за политической нестабильности".
"В первую очередь, это доказывает подписание Меморандума с МВФ. Молдавия готова идти по европейскому пути, который заключается в проведении масштабных реформ в органах публичной власти, системе юстиции и экономике республики", - сказал П.Тапиола.
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