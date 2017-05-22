Японию в апреле посетило рекордное число россиян

Японию в апреле 2017 года посетили 9 тыс. россиян, это абсолютный рекорд, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Японской национальной туристической организации (JNTO) в понедельник.

"Количество россиян, въехавших в страну в апреле 2017 года, выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9 тыс. человек, что является абсолютным рекордом посещаемости с начала статистических наблюдений. С января по апрель в Японии побывало 24,2 тыс. россиян, это на 35,8% больше, чем за четыре месяца 2016 года (17,8 тыс.)", - отметили в JNTO.

По мнению представителей организации, стремительному росту турпотока из России способствовало упрощение оформления японских виз с января 2017 года, снижение тарифов на авиабилеты и увеличение количества прямых рейсов из городов Дальнего Востока.

Всего в апреле Японию посетили 2,5 млн иностранных гостей, что на 23,9% превысило прошлогодний результат.

В период с конца марта по начало мая в Японии цветет сакура, что привлекает большое количество туристов. В этом году в столице Японии сезон цветения сакуры начался на пять дней раньше обычного.

По данным Росстата, в 2016 году Японию посетили 47,3 тыс. туристов из России, это на 3% больше, чем годом ранее.