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СНГ 22.05.2017 17:36

Умер известный советский спортивный комментатор Владимир Перетурин

Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

"Сегодня не стало легендарного комментатора Владимира Перетурина... Пусть земля ему будет пухом", - говорится в сообщении.

В официальном Twitter сборной России появилась публикация "Скорбим...".

В.Перетурину было 78 лет.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, КОММЕНТАТОР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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