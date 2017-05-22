Умер известный советский спортивный комментатор Владимир Перетурин

Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

"Сегодня не стало легендарного комментатора Владимира Перетурина... Пусть земля ему будет пухом", - говорится в сообщении.

В официальном Twitter сборной России появилась публикация "Скорбим...".

В.Перетурину было 78 лет.