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Дальнее зарубежье 22.05.2017 20:14

В Финляндии начались одни из крупнейших в Европе учений ВВС с участием НАТО

В Финляндии в Лапландии в понедельник стартовали одни из крупнейших в этом году в Европе учений ВВС Arctic Challenge Exercise (АСЕ).

Учения ACE проходят уже третий раз, но Финляндия впервые отвечает за их организацию и проведение при поддержке Швеции и Норвегии и с участием ВВС ряда государств НАТО, сообщила пресс-служба Оборонительных сил Финляндии.

Штабы учений находятся в Финляндии, Норвегии и Швеции.

Всего в учениях, которые продлятся две недели, задействованы более 100 самолетов, в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Канады.

Кроме истребителей в маневрах задействованы самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, спасательные вертолеты.

Вылеты самолетов будут осуществляться с понедельника по пятницу и полеты будут совершаться в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.

Одновременно с маневрами АСЕ, в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17 с участием 6 тыс. 150 человек и 1 тыс. единиц транспортных средств.

Портал телерадиовещания Yle сообщил, что в понедельник в первой половине дня возле финляндской авиабазы в Рованиеми (Rovaniemi) прошел пикет противников проведения учений. В нем приняли участие около 30 человек с плакатами "U.S. Army go home" и "Peace".

Одновременно с авиационными и сухопутными учениями на севере Европы, проходят крупнейшие в новейшей истории Эстонии учения сухопутных войск с участием 9 тыс. человек, в том числе 2 тыс. человек из государств членов и партнеров НАТО и привлечением большого количества танков и боевых машин пехоты.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]