В Финляндии начались одни из крупнейших в Европе учений ВВС с участием НАТО

В Финляндии в Лапландии в понедельник стартовали одни из крупнейших в этом году в Европе учений ВВС Arctic Challenge Exercise (АСЕ).
Учения ACE проходят уже третий раз, но Финляндия впервые отвечает за их организацию и проведение при поддержке Швеции и Норвегии и с участием ВВС ряда государств НАТО, сообщила пресс-служба Оборонительных сил Финляндии.
Штабы учений находятся в Финляндии, Норвегии и Швеции.
Всего в учениях, которые продлятся две недели, задействованы более 100 самолетов, в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Канады.
Кроме истребителей в маневрах задействованы самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, спасательные вертолеты.
Вылеты самолетов будут осуществляться с понедельника по пятницу и полеты будут совершаться в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.
Одновременно с маневрами АСЕ, в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17 с участием 6 тыс. 150 человек и 1 тыс. единиц транспортных средств.
Портал телерадиовещания Yle сообщил, что в понедельник в первой половине дня возле финляндской авиабазы в Рованиеми (Rovaniemi) прошел пикет противников проведения учений. В нем приняли участие около 30 человек с плакатами "U.S. Army go home" и "Peace".
Одновременно с авиационными и сухопутными учениями на севере Европы, проходят крупнейшие в новейшей истории Эстонии учения сухопутных войск с участием 9 тыс. человек, в том числе 2 тыс. человек из государств членов и партнеров НАТО и привлечением большого количества танков и боевых машин пехоты.
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