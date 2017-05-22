Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет".
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
И.Гулиев награжден орденом "за заслуги в развитии науки".
Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о награждении Фирянгиз Ализаде орденом "Шяряф" за заслуги в развитии культуры.
А.Азизов
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