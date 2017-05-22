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Внутренняя политика 22.05.2017 18:02

Президент Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет" за вклад в развитие науки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет".

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

И.Гулиев награжден орденом "за заслуги в развитии науки".

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о награждении Фирянгиз Ализаде орденом "Шяряф" за заслуги в развитии культуры.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕНА, ПРИСВОЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]