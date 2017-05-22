Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет".

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

И.Гулиев награжден орденом "за заслуги в развитии науки".

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о награждении Фирянгиз Ализаде орденом "Шяряф" за заслуги в развитии культуры.

А.Азизов