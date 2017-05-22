Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ

Азербайджан и Европарламент обсудили ход переговорного процесса по проекту соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем, сообщает азербайджанский МИД.

Согласно сообщению, министр Эльмар Мамедъяров принял в понедельник делегацию во главе с новым председателем Комитета по внешним делам Европейского парламента Дэвидом МакАлистером.

Стороны обсудили текущий уровень отношений и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Э.Мамедъяров на встрече также отметил важность единого подхода к затянувшимся конфликтам на основе принципов уважения к территориальной целостности и суверенитету в рамках международно признанных границ.

Министр назвал "неприемлемыми попытки нарушения международно признанных границ государств".

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Ахундов