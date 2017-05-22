Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ

Азербайджан и Европарламент обсудили ход переговорного процесса по проекту соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем, сообщает азербайджанский МИД.
Согласно сообщению, министр Эльмар Мамедъяров принял в понедельник делегацию во главе с новым председателем Комитета по внешним делам Европейского парламента Дэвидом МакАлистером.
Стороны обсудили текущий уровень отношений и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
Э.Мамедъяров на встрече также отметил важность единого подхода к затянувшимся конфликтам на основе принципов уважения к территориальной целостности и суверенитету в рамках международно признанных границ.
Министр назвал "неприемлемыми попытки нарушения международно признанных границ государств".
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
А.Ахундов
Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г
Azer-Turk Bank выделил в 2016г Bank Standard кредит на 100 млн манатов, обязательства по нему переданы Аграркредит
Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Японию в апреле посетило рекордное число россиян
Спикер парламента Молдавии назвал внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС главным приоритетом для страны
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»