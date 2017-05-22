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Регион 22.05.2017 18:28

Иран продолжит испытания ракет, если это будет необходимо - Рухани

Тегеран продолжит испытания ракет, если в этом будет техническая необходимость, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

"Лидерам США следует знать, что во всех случаях, когда по причинам технического характера нам будет нужно провести ракетный пуск, мы будем это делать", - приводит его словам агентство Associated Press.

"Мы не будем ждать, пока они (США - ИФ) дадут нам на это разрешение", - добавил Х.Рухани.

Президент добавил, что разрабатываемые Ираном ракеты "нужны для обеспечения мира, а не для нападения".

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]