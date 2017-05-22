Иран продолжит испытания ракет, если это будет необходимо - Рухани

Тегеран продолжит испытания ракет, если в этом будет техническая необходимость, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

"Лидерам США следует знать, что во всех случаях, когда по причинам технического характера нам будет нужно провести ракетный пуск, мы будем это делать", - приводит его словам агентство Associated Press.

"Мы не будем ждать, пока они (США - ИФ) дадут нам на это разрешение", - добавил Х.Рухани.

Президент добавил, что разрабатываемые Ираном ракеты "нужны для обеспечения мира, а не для нападения".