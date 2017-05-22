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Дальнее зарубежье 22.05.2017 21:01

РФ в апреле снизила выпуск золота на 2,3% - Росстат

Россия в апреле 2017 года снизила производство необработанного золота или полуобработанного, или в виде порошка на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат.

Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с январем-апрелем 2016 года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЗОЛОТО, РОССТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]