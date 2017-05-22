РФ в апреле снизила выпуск золота на 2,3% - Росстат

Россия в апреле 2017 года снизила производство необработанного золота или полуобработанного, или в виде порошка на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат.

Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с январем-апрелем 2016 года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.