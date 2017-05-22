Рухани не усмотрел пользы в саммите лидеров арабских стран при участии Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани назвал состоявшийся накануне в Эр-Рияде саммит лидеров арабских стран, в котором принял участие президент США Дональд Трамп, "шоу без практической и политической пользы", сообщают в понедельник западные СМИ.

"Вам не удастся решить проблему терроризма, если вы просто отдадите денежные средства вашего народа супердержаве", - заявил он, имея в виду стомиллиардный контракт США и Саудовской Аравии на поставки американского оружия.

Вместе с тем, он раскритиковал стратегию действий США на Ближнем Востоке.

"Когда они атаковали Афганистан, они совершили ошибку. Когда они атаковали Ирак, они совершили ошибку. Когда они наложили санкции против нас, они совершили ошибку. Назовите мне случаи, когда Америка действовала правильно", - отметил Х.Рухани, добавив, что единственный, на его взгляд, разумный шаг США сделали в 2015 году, когда пописали ядерную сделку с Ираном. По его словам, тогда США достигли взаимовыгодного результата.

Также Х.Рухани подчеркнул, что Иран пока не сформировал свою позицию относительной новой администрации США.

Кроме того, избранный ранее на второй срок президент Ирана, критически отозвался о Саудовской Аравии, которая "никогда не видела избирательный урны".