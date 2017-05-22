Азербайджан и ОАЭ намерены увеличить число авиарейсов между городами двух стран для наращивания турпотока, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.
"В 2016 году по сравнению с 2015 годом число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в 30 раз. Кроме этого, число еженедельных рейсов между двумя странами достигло 30, планируется открытие новых авиарейсов между городами двух стран, что внесет вклад в увеличение турпотока и деловых контактов", - отмечается в совместном заявлении Э.Мамедъярова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллаха бин Зайед аль-Нахайяна.
Глава МИД ОАЭ в рамках визита в Азербайджан провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Главы МИД отметили взаимную поддержку территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ двух стран.
Министры также подписали Меморандум намерений о взаимном признании сертификатов соответствия и знаков отличия между органами стандартизации и метрологии двух стран.
А.Азизов
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