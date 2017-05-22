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Внешняя политика 22.05.2017 20:31

Азербайджан и ОАЭ намерены увеличить число авиарейсов между городами двух стран

Азербайджан и ОАЭ намерены увеличить число авиарейсов между городами двух стран для наращивания турпотока, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в 30 раз. Кроме этого, число еженедельных рейсов между двумя странами достигло 30, планируется открытие новых авиарейсов между городами двух стран, что внесет вклад в увеличение турпотока и деловых контактов", - отмечается в совместном заявлении Э.Мамедъярова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллаха бин Зайед аль-Нахайяна.

Глава МИД ОАЭ в рамках визита в Азербайджан провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Главы МИД отметили взаимную поддержку территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ двух стран.

Министры также подписали Меморандум намерений о взаимном признании сертификатов соответствия и знаков отличия между органами стандартизации и метрологии двух стран.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]