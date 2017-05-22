Saudi Aramco договорилась о сотрудничестве с 13 нефтегазовыми компаниями США

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписала соглашения и меморандумы с 13 нефтегазовыми компаниями США, говорится в пресс-релизе компании.
Документы были подписаны в присутствии короля страны Салмана бен Абдель Азиз ас-Сауда и президента США Дональда Трампа.
"Соглашения, подписанные сегодня, подчеркивают целеустремленное сотрудничество между Саудовской Аравией и США в областях стратегической важности", - говорится в сообщении.
Сумма соглашений оценивается в $50 млрд. В сообщении подчеркивается, что Saudi Aramco нацелена на диверсификацию, включая усиление репутации компании в качестве мирового энергетического лидера и химической компании с фокусом на местное производство, основанном на своей технической экспертизе и рабочей силе.
Так, соглашения и меморандумы подписаны с поставщиками нефтегазового оборудования, сервисными и инжиниринговыми компаниями General Electric Co., Schlumberger Ltd., Halliburton Co., Baker Hughes Inc., KBR Inc., Jacobs Engineering Group Inc., Nabors Industries Ltd., Weatherford International Plc, McDermott International Inc., Nabors, NOV и Rowan Companies Plc,., Honeywell, Emerson.
Визит Д.Трампа в Саудовскую Аравию стал для него первой официальной заграничной поездкой после вступления в должность президента.
Саудовская Аравия является одним из крупнейших поставщиков нефти в США.
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