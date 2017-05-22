Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 20° 26 Май 14° 23°

ТЭК 22.05.2017 21:32

Saudi Aramco договорилась о сотрудничестве с 13 нефтегазовыми компаниями США

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписала соглашения и меморандумы с 13 нефтегазовыми компаниями США, говорится в пресс-релизе компании.

Документы были подписаны в присутствии короля страны Салмана бен Абдель Азиз ас-Сауда и президента США Дональда Трампа.

"Соглашения, подписанные сегодня, подчеркивают целеустремленное сотрудничество между Саудовской Аравией и США в областях стратегической важности", - говорится в сообщении.

Сумма соглашений оценивается в $50 млрд. В сообщении подчеркивается, что Saudi Aramco нацелена на диверсификацию, включая усиление репутации компании в качестве мирового энергетического лидера и химической компании с фокусом на местное производство, основанном на своей технической экспертизе и рабочей силе.

Так, соглашения и меморандумы подписаны с поставщиками нефтегазового оборудования, сервисными и инжиниринговыми компаниями General Electric Co., Schlumberger Ltd., Halliburton Co., Baker Hughes Inc., KBR Inc., Jacobs Engineering Group Inc., Nabors Industries Ltd., Weatherford International Plc, McDermott International Inc., Nabors, NOV и Rowan Companies Plc,., Honeywell, Emerson.

Визит Д.Трампа в Саудовскую Аравию стал для него первой официальной заграничной поездкой после вступления в должность президента.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших поставщиков нефти в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, США, СОГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана участвует в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде Трамп заключил с Саудовской Аравией соглашение о поставке американского вооружения более чем на $100 млрд - Белый дом Керри заявил о прогрессе в вопросе урегулирования ситуации в Алеппо Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в США до минимума за 6 лет Керри обсудит с саудовскими властями организацию "гуманитарной паузы" в Йемене Керри отправляется в Саудовскую Аравию, где обсудит ядерную программу Ирана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]