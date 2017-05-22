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Дальнее зарубежье 22.05.2017 20:33

Трамп пообещал Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил Д.Трамп в ходе встречи с израильским премьером.

"Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации", - отметил Д.Трамп, добавив, что Ирану "необходимо быть очень аккуратным с США", и что "он должен быть благодарен" за эту сделку.

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Тэги: ТРАМП, ИЗРАИЛЬ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]