Трамп пообещал Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил Д.Трамп в ходе встречи с израильским премьером.
"Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации", - отметил Д.Трамп, добавив, что Ирану "необходимо быть очень аккуратным с США", и что "он должен быть благодарен" за эту сделку.
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