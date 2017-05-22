Трамп пообещал Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил Д.Трамп в ходе встречи с израильским премьером.

"Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации", - отметил Д.Трамп, добавив, что Ирану "необходимо быть очень аккуратным с США", и что "он должен быть благодарен" за эту сделку.