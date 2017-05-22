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Дальнее зарубежье 22.05.2017 21:59

Нетаньяху приветствует политику Трампа по Ирану и Сирии

Израиль приветствует политику Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана, Сирии и других стран Ближнего Востока.

"Я бы хотел, чтобы вы знали, как сильно мы приветствуем изменение политики США в Иране, о котором вы ясно заявили час назад. Я бы хотел, чтобы вы знали, как сильно мы приветствуем твердое решение противостоять применению химического оружия в Сирии", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Д.Трампом по итогам переговоров.

Он добавил, что Израиль "приветствует подтверждение американского лидерства на Ближнем Востоке".

В настоящее время Д.Трамп находится с официальным визитом в Израиле.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]