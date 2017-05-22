Нетаньяху приветствует политику Трампа по Ирану и Сирии

Израиль приветствует политику Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана, Сирии и других стран Ближнего Востока.

"Я бы хотел, чтобы вы знали, как сильно мы приветствуем изменение политики США в Иране, о котором вы ясно заявили час назад. Я бы хотел, чтобы вы знали, как сильно мы приветствуем твердое решение противостоять применению химического оружия в Сирии", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Д.Трампом по итогам переговоров.

Он добавил, что Израиль "приветствует подтверждение американского лидерства на Ближнем Востоке".

В настоящее время Д.Трамп находится с официальным визитом в Израиле.