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Дальнее зарубежье 23.05.2017 07:30

Медики доставили в больницы 59 пострадавших при взрыве в Манчестере

Медики сообщили о 59 пострадавших в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена".

"Служба скорой помощи (North West Ambulance Services NHS Trust) доставила в больницы 59 пострадавших, а также оказала помощь на месте людям, получившим незначительные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" данной службы скорой помощи.

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на сотрудников скорой помощи сообщает, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".

Между тем глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил журналистам более ранние данные о том, что в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 получили ранения.

"Раненым оказывается помощь в шести больницах Манчестера", - отметил он.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]