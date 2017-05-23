Медики доставили в больницы 59 пострадавших при взрыве в Манчестере

Медики сообщили о 59 пострадавших в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена".
"Служба скорой помощи (North West Ambulance Services NHS Trust) доставила в больницы 59 пострадавших, а также оказала помощь на месте людям, получившим незначительные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" данной службы скорой помощи.
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на сотрудников скорой помощи сообщает, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".
Между тем глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил журналистам более ранние данные о том, что в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 получили ранения.
"Раненым оказывается помощь в шести больницах Манчестера", - отметил он.
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