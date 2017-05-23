Власти США не располагают информацией об угрозах атак на концертах, подобных взрыву в Манчестере

Министерство внутренней безопасности США не располагает информацией об угрозах атак, подобных взрыву на стадионе в Манчестере в Великобритании.

"В настоящий момент у нас нет информации, указывающей на достоверную угрозу в отношении музыкальных площадок в США. Тем не менее, население может столкнуться с повышенными мерами безопасности в публичных местах и на мероприятиях, так как власти принимают дополнительные меры предосторожности", - говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что США "готовы оказать помощь друзьям и союзникам в Великобритании всеми необходимыми способами".

"Мы работаем с нашими иностранными партнерами с целью добыть дополнительную информацию о причинах взрыва, а также числе пострадавших и погибших", - подчеркивается в сообщении.

По данным полиции британского Манчестера, в результате взрыва у стадиона "Манчестер Арена" погибли 19 человек, около 50 были ранены. Медики заявляют о госпитализации 59 человек. Полиция рассматривает случившееся как теракт.