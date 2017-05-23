Делегация из Азербайджана посетит Тюменскую область для налаживания экономических связей

Азербайджанская экономическая делегация посетит Тюмень, заявила начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.
"В конце мая - в июне азербайджанская делегация посетит Тюменскую область", - сказала Н.Ракитина на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".
По ее словам, в делегацию войдут представители частных компаний и инвесторы из Азербайджана, "которые намерены ознакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционным климатом региона".
"Мы ведем переговоры. Ряд официальных писем направлены Министерству экономики Азербайджана. Мы пригласили и министра экономики посетить нас", - подчеркнула Н.Ракитина.
В рамках визита возможно проведение совместного бизнес-форума.
Р.Бабаев
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