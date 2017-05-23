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Бизнес и законодательство 23.05.2017 08:37

Делегация из Азербайджана посетит Тюменскую область для налаживания экономических связей

Азербайджанская экономическая делегация посетит Тюмень, заявила начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

"В конце мая - в июне азербайджанская делегация посетит Тюменскую область", - сказала Н.Ракитина на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

По ее словам, в делегацию войдут представители частных компаний и инвесторы из Азербайджана, "которые намерены ознакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционным климатом региона".

"Мы ведем переговоры. Ряд официальных писем направлены Министерству экономики Азербайджана. Мы пригласили и министра экономики посетить нас", - подчеркнула Н.Ракитина.

В рамках визита возможно проведение совместного бизнес-форума.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТЮМЕНЬ, ЭКОНОМИКА, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]