Делегация из Азербайджана посетит Тюменскую область для налаживания экономических связей

Азербайджанская экономическая делегация посетит Тюмень, заявила начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

"В конце мая - в июне азербайджанская делегация посетит Тюменскую область", - сказала Н.Ракитина на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

По ее словам, в делегацию войдут представители частных компаний и инвесторы из Азербайджана, "которые намерены ознакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционным климатом региона".

"Мы ведем переговоры. Ряд официальных писем направлены Министерству экономики Азербайджана. Мы пригласили и министра экономики посетить нас", - подчеркнула Н.Ракитина.

В рамках визита возможно проведение совместного бизнес-форума.

Р.Бабаев