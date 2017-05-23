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Дальнее зарубежье 23.05.2017 08:44

Совбез ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили последний запуск КНДР баллистической ракеты и заявили, что действия Пхеньяна являются "вопиющим и провокационным" неповиновением требованиям Совета.

Совет Безопасности заявил, что будет внимательно следить за ситуацией на Корейском полуострове и "примет дальнейшие существенные меры", в том числе санкции.

Кроме того, члены Совета призвали все государства в полной мере выполнять уже введенные санкционные меры в отношении КНДР.

В Совете Безопасности вновь подчеркнули, что незаконная деятельность КНДР, связанная с баллистическими ракетами, способствует разработке ядерного оружия и средств его доставки и ведет к росту напряженности в регионе и за его пределами.

Ранее КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. Ракета пролетела 500 км. Это уже восьмой пуск ракеты, произведенный Пхеньяном в 2017 году. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который одобрил производство ракеты

Во вторник Совет Безопасности ООН намерен провести чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить этот запуск.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, КНДР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]