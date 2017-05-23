Премьер Великобритании соболезнует в связи с инцидентом в Манчестере, который полиция рассматривает как теракт

Полиция Великобритании квалифицирует произошедшее на стадионе "Манчестер Арена" как теракт, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Мы работаем над тем, чтобы установить все детали ситуации, которая рассматривается полицией как ужасающий террористический акт", - говорится в заявлении Т.Мэй в связи с трагедией в Манчестере.

"Все наши мысли с жертвами и семьями пострадавших", - отметила она.

По данным полиции, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.