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Дальнее зарубежье 23.05.2017 10:05

Решение по новому траншу кредита для Греции отложено на июнь - председатель Еврогруппы

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, похвалив успехи правительства Греции в проведении реформ по требованию кредиторов, заявил, что Афинам, тем не менее, еще предстоит завершить необходимую работу.

"В целом по Греции есть позитивное развитие. Сегодня вечером проделана огромная работа, и я думаю, что мы действительно очень близки к соглашению", - сказал глава Еврогруппы на пресс-конференции после заседания совета министров финансов стран еврозоны поздно вечером в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что не все министры сочли, что сделано все, что могло и должно было быть сделано.

"Сегодня во второй половине дня и вечером мы провели первую углубленную дискуссию по теме устойчивости долга. (...) Но на этой стадии мы не пришли к общему соглашению по этому разделу нашей дискуссии. В ближайшие недели мы продолжим нашу работу, и мы попытаемся сделать окончательные выводы на ближайшей Еврогруппе", - объяснил Й.Дейсселблум.

"Возможное должно быть сделано, чтобы мы могли приблизиться к позитивному и окончательному заключению во время ближайшего заседания Еврогруппы в июне", - заявил он.

Со своей стороны член Еврокомиссии по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что "мы, действительно, не пришли к заключению, но я считаю, что проделанная работа была вполне полезной и отмеченной замечательным прогрессом".

Он подчеркнул глубину проводимых Грецией реформ и сообщил, что проинформировал Еврогруппу о том, что 104 из 140 предписанных Афинам оздоровительных мер могут считаться выполненными, и этот прогресс продолжается день ото дня.

"Нужно констатировать, что греческие власти с ответственностью относятся к делу и что Греция добилась очень значительного прогресса", - отметил П.Московиси.

"Мы не завершили работу, но мы продвинулись, и даже сильно продвинулись. Теперь мы будем работать, чтобы заключить хорошее соглашение на ближайшем заседании 15 июня в Люксембурге", - добавил он.

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Тэги: ЕС, ЕВРОГРУППА, ГРЕЦИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]