Решение по новому траншу кредита для Греции отложено на июнь - председатель Еврогруппы

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, похвалив успехи правительства Греции в проведении реформ по требованию кредиторов, заявил, что Афинам, тем не менее, еще предстоит завершить необходимую работу.
"В целом по Греции есть позитивное развитие. Сегодня вечером проделана огромная работа, и я думаю, что мы действительно очень близки к соглашению", - сказал глава Еврогруппы на пресс-конференции после заседания совета министров финансов стран еврозоны поздно вечером в понедельник.
Вместе с тем он отметил, что не все министры сочли, что сделано все, что могло и должно было быть сделано.
"Сегодня во второй половине дня и вечером мы провели первую углубленную дискуссию по теме устойчивости долга. (...) Но на этой стадии мы не пришли к общему соглашению по этому разделу нашей дискуссии. В ближайшие недели мы продолжим нашу работу, и мы попытаемся сделать окончательные выводы на ближайшей Еврогруппе", - объяснил Й.Дейсселблум.
"Возможное должно быть сделано, чтобы мы могли приблизиться к позитивному и окончательному заключению во время ближайшего заседания Еврогруппы в июне", - заявил он.
Со своей стороны член Еврокомиссии по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что "мы, действительно, не пришли к заключению, но я считаю, что проделанная работа была вполне полезной и отмеченной замечательным прогрессом".
Он подчеркнул глубину проводимых Грецией реформ и сообщил, что проинформировал Еврогруппу о том, что 104 из 140 предписанных Афинам оздоровительных мер могут считаться выполненными, и этот прогресс продолжается день ото дня.
"Нужно констатировать, что греческие власти с ответственностью относятся к делу и что Греция добилась очень значительного прогресса", - отметил П.Московиси.
"Мы не завершили работу, но мы продвинулись, и даже сильно продвинулись. Теперь мы будем работать, чтобы заключить хорошее соглашение на ближайшем заседании 15 июня в Люксембурге", - добавил он.
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