Депутат Тюменской областной думы отмечает хорошие перспективы для развития сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Тюменская область России имеют хорошие перспективы для успешного сотрудничества, считает депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

"В прошлом году я предложил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву поехать в Азербайджан, поскольку считаю, что Баку и Тюмень должны сотрудничать", - подчеркнул Э.Омаров на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

Депутат отметил, что Азербайджан и Тюменская область РФ имеют все шансы для налаживания новых коммерческих отношений. "У нас очень схожая экономика, производство, научные изыскания в одном направлении. Среди всех регионов России Тюменская область и Татарстан, по сути, самые близкие для Азербайджана", - сказал Э.Омаров.

Он отметил активное развитие в Азербайджане сфер образования и медицины. "То же самое происходит и у нас. У нас очень сильные медицинские и образовательные кластеры", - подчеркнул депутат.

По его словам, азербайджанские нефтяники внесли большой вклад в развитие нефтеиндустрии Тюмени. "У нас есть индустриальный университет, который окончили очень много азербайджанцев, работающих в нефтегазовом секторе", - сказал Э.Омаров.

Он подчеркнул, что пресс-тур нацелен на активизацию связей между Азербайджаном и Тюменской областью. "Наша с вами задача их актуализировать, чтобы оба наших региона получили максимально большую выгоду, чтобы мы могли создать синергию", - отметил депутат.

По его словам, для этого у Баку и Тюмени имеются ресурсы, возможности и очень большие перспективы.

Р.Бабаев