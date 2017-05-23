Депутат Тюменской областной думы отмечает хорошие перспективы для развития сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Тюменская область России имеют хорошие перспективы для успешного сотрудничества, считает депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.
"В прошлом году я предложил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву поехать в Азербайджан, поскольку считаю, что Баку и Тюмень должны сотрудничать", - подчеркнул Э.Омаров на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".
Депутат отметил, что Азербайджан и Тюменская область РФ имеют все шансы для налаживания новых коммерческих отношений. "У нас очень схожая экономика, производство, научные изыскания в одном направлении. Среди всех регионов России Тюменская область и Татарстан, по сути, самые близкие для Азербайджана", - сказал Э.Омаров.
Он отметил активное развитие в Азербайджане сфер образования и медицины. "То же самое происходит и у нас. У нас очень сильные медицинские и образовательные кластеры", - подчеркнул депутат.
По его словам, азербайджанские нефтяники внесли большой вклад в развитие нефтеиндустрии Тюмени. "У нас есть индустриальный университет, который окончили очень много азербайджанцев, работающих в нефтегазовом секторе", - сказал Э.Омаров.
Он подчеркнул, что пресс-тур нацелен на активизацию связей между Азербайджаном и Тюменской областью. "Наша с вами задача их актуализировать, чтобы оба наших региона получили максимально большую выгоду, чтобы мы могли создать синергию", - отметил депутат.
По его словам, для этого у Баку и Тюмени имеются ресурсы, возможности и очень большие перспективы.
Р.Бабаев
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