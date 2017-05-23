Казахстан будет защищать свои интересы на встрече ОПЕК в Вене - Минэнерго

Казахстан намерен отстаивать свои интересы на предстоящей встрече стран ОПЕК в Вене, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Понятно, что мы будем в первую очередь защищать интересы республики", - сказал он журналистам после заседания правительства во вторник.

При этом он отказался сказать, какой позиции будет придерживаться Казахстан на встрече. "Вы в Вене услышите. Вы услышите, когда мы обсудим, я не могу вперед забегать", - сказал министр.

К.Бозумбаев добавил, что он сам примет участие на встрече в Вене.

5 мая он высказал мнение, что Казахстану будет технически сложно сохранять текущий уровень добычи нефти из-за роста добычи на Кашагане.

"Для нас важно, чтобы цена не снижалась ниже $50 за баррель, поэтому мы будем проводить переговоры о возможности продления данного соглашения (о заморозке добычи нефти - ИФ. (. . .) Но технически на этом же уровне для нас остаться будет сложно, потому что месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более-менее высокий объем добычи выходит в этом году", - сказал К.Бозумбаев.

15 мая он заявлял, что республика будет "вести переговоры 24-25 мая со странами ОПЕК и не-ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению". "Автоматически на тех же условиях, скорее всего, не получится, но мы будем обсуждать, в какой мере мы присоединимся", - подчеркнул К.Бозумбаев.

По его словам, Казахстан намерен выполнить свои обязательства в рамках действующего соглашения о заморозке добычи нефти в течение оставшихся двух месяцев действия договоренностей.

"В рамках соглашения мы свои обязательства выполнили, март-апрель мы несколько перевыполнили, в мае идем с выполнением обязательств, даже лучше, чем обещали, в июне считаем, что свои обязательства тоже выполним перед этими странами", - отметил К.Бозумбаев.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, в том числе Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.