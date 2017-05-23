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Дальнее зарубежье 23.05.2017 10:12

До 22 человек увеличилось число жертв теракта в Манчестере, среди погибших есть дети

Число жертв теракта в Манчестере во время концерта возросло до 22 человек, сообщает во вторник британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на местную полицию.

В полиции отметили, что среди погибших есть дети.

Кроме того, подтверждается информация о том, что теракт в "Манчестер арене", где проходил концерт, устроил смертник, он погиб на месте происшествия.

"Нападавший, я могу подтвердить, скончался на арене. Мы полагаем, что у нападавшего было самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие и осуществил это зверское преступление", - сказал во вторник начальник полиции Манчестера Иан Хопкинс.

Между тем, телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на свои источники сообщает, что у террориста был рюкзак, в котором, возможно, и находилось взрывное устройство.

И.Хопкинс не озвучил информацию о гражданстве террориста. Тем временем, он подтвердил, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас полиция пытается выяснить, входил ли он в какую-либо террористическую организацию

Ранее сообщалось о 19 погибших. Еще около 50 получили ранения.

Взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]