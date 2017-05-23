До 22 человек увеличилось число жертв теракта в Манчестере, среди погибших есть дети

Число жертв теракта в Манчестере во время концерта возросло до 22 человек, сообщает во вторник британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на местную полицию.
В полиции отметили, что среди погибших есть дети.
Кроме того, подтверждается информация о том, что теракт в "Манчестер арене", где проходил концерт, устроил смертник, он погиб на месте происшествия.
"Нападавший, я могу подтвердить, скончался на арене. Мы полагаем, что у нападавшего было самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие и осуществил это зверское преступление", - сказал во вторник начальник полиции Манчестера Иан Хопкинс.
Между тем, телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на свои источники сообщает, что у террориста был рюкзак, в котором, возможно, и находилось взрывное устройство.
И.Хопкинс не озвучил информацию о гражданстве террориста. Тем временем, он подтвердил, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас полиция пытается выяснить, входил ли он в какую-либо террористическую организацию
Ранее сообщалось о 19 погибших. Еще около 50 получили ранения.
Взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Полиция рассматривает случившееся как теракт.
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