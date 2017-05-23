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СНГ 23.05.2017 11:04

Назарбаев соболезнует в связи с терактом в Манчестере

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму со словами соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическим актом в городе Манчестер, сообщила пресс-служба главы государства.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Соединенного Королевства, а также родным и близким погибших в результате трагических происшествий. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

В настоящее время распространение терроризма является общей угрозой для всех государств. Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и экстремизма, угрожающие международной безопасности, отмечается в сообщении.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]