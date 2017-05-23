Назарбаев соболезнует в связи с терактом в Манчестере

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму со словами соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическим актом в городе Манчестер, сообщила пресс-служба главы государства.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Соединенного Королевства, а также родным и близким погибших в результате трагических происшествий. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

В настоящее время распространение терроризма является общей угрозой для всех государств. Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и экстремизма, угрожающие международной безопасности, отмечается в сообщении.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.