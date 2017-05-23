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Финансы 23.05.2017 11:29

Первый бюджет Трампа предусматривает сокращение госрасходов на $4,5 трлн за 10 лет

Президент США Дональд Трамп во вторник представит проект бюджета на ближайшее десятилетие, предполагающий резкое сокращение расходов на социальные программы, включая здравоохранение, образование, льготное питание, пособия для инвалидов.

В общей сложности за это время госрасходы уменьшатся на $4,5 трлн, сообщает CNN. Доходные статьи даже с учетом снижения налогов должны вырасти на $1 трлн.

При этом Д.Трамп обещает сбалансированный бюджет через 10 лет благодаря планируемому сокращению налогов и усилению экономического роста.

Часть социальных программ, которые, как считает Д.Трамп, должны попасть под нож, существуют десятилетиями - они принимались в середине 1960-х годов при президенте-демократе Линдоне Джонсоне и за это время стали казаться неотъемлемым элементом американского общества.

Сэкономленные на них деньги пойдут на краткосрочное увеличение расходов на оборону, $200 млрд инвестиций в инфраструктурные проекты и новую программу отпуска по уходу за ребенком стоимостью от $19 млрд до $25 млрд. В США нет декретных отпусков с сохранением содержания, и республиканцы хотят ввести 6-недельный оплачиваемый отпуск для любого из родителей после рождения или усыновления ребенка.

Около $250 млрд за 10 лет предлагается сэкономить за счет отмены реформы здравоохранения, осуществленной при президенте Бараке Обаме. В частности, будут существенно снижены затраты на программу медицинской помощи нуждающимся Medicaid. Кроме того, проект предусматривает изменения Medicaid и программы медицинского страхования детей, которые позволят уменьшить госрасходы еще на $616 млрд за период до конца 2027 фингода. Эти изменения в документе лишь упоминаются без описания.

Еще $192 млрд бюджет сохранит благодаря усложнению доступа к талонам на продовольствие. В период рецессии после кризиса 2008 года этими талонами пользовались 47 млн американцев, в дальнейшем, по мере восстановления экономики, их число сократилось на 3 млн, но все еще составляет около 13% населения страны.

Фермеры потеряют значительную часть льгот, Почтовую службу США ждут масштабные сокращения, а стратегический нефтяной запас страны будет урезан наполовину, чтобы привлечь недостающие средства, отмечает AP.

"Возможно, это самый консервативный бюджет за десятилетия, будь то при республиканской или демократической администрации", - заявил конгрессмен-республиканец Марк Медоус, председатель консервативной группы "Кокус свободы".

Проект бюджета Д.Трампа - на данный момент самое подробное изложение его ожиданий и приоритетов.

Однако документ еще должен пройти через обе палаты Конгресса, которые могут внести существенные изменения. Битва за бюджет будет ожесточенной, несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты: в самой Республиканской партии хватает фракций, которых не устраивает позиция президента, пишет The Wall Street Journal.

"С политической точки зрения будет чрезвычайно сложно. Мы говорим о реформе налогообложения, которая, на первый взгляд, благоприятствует слоям населения с высокими доходами, при этом уменьшается поддержка малообеспеченных групп", - отметил бывший эксперт Конгресса по бюджетным вопросам Уильям Хоугленд.

Госрасходы, не связанные с обороной, снизятся до 1,5% ВВП к концу следующего десятилетия, что намного меньше минимума за все время наблюдений - с 1962 года.

По словам главы административно-бюджетного управления Мика Малвани, президент лично изучил весь проект бюджета, одобряя или отклоняя предлагаемые варианты экономии. Однако Д.Трамп не сможет передать документ конгрессменам лично, поскольку эту неделю он проводит в первом зарубежном турне, посещая страны Ближнего Востока и Европы. Эксперты отмечают необычность такого подхода: как правило, американские президенты по максимуму используют присутствие в Вашингтоне, чтобы продавить необходимые изменения.

Белый дом крайне оптимистичен в своих прогнозах, рассчитывая на 10 лет экономического процветания: рост ВВП на 3% в год, инфляция на уровне 2% годовых, небольшое повышение безработицы с текущего уровня - до 4,8%, а также умеренное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). М.Малвани признает, что "никогда не получится написать бездефицитный бюджет при росте (ВВП - ИФ) на 1,9%, это просто невозможно".

Рецессии в США не было уже почти восемь лет, безработица находится на многолетнем минимуме (4,4%), и ФРС только начинает цикл повышения процентных ставок. В истории США не наблюдается периодов беспрерывного роста дольше 10 лет. К тому же сейчас экономику сдерживает низкий рост производительности труда и снижение участия населения в трудовой занятости, поскольку поколение бэби-бума выходит на пенсию.

ФРС прогнозирует рост американской экономики в ближайшие годы на 1,8% в год, бюджетное управление Конгресса - на 1,9%. Белый дом рассчитывает, что налоговые послабления для бизнеса и изменения регулирования подстегнут экономический подъем, который, в свою очередь, снизит зависимость общества от социальных программ.

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Тэги: США, ТРАМП, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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