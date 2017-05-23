Гражданин США признался, что пытался продать РФ секретную информацию

Гражданин США Грегори Джастис, работающий над американскими оборонными проектами, признал себя виновным в передаче России конфиденциальной информации о военных и коммерческих спутниках, разрабатываемых в стране, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению американских властей, Г.Джастис передавал секретную информацию агенту ФБР, который выдавал себя за российского шпиона и выплачивал ему от $500 до $1 тыс.

Г.Джастис был арестован в июле прошлого года. Он обвиняется в экономическом шпионаже и нарушении закона о контроле над экспортом оружия, ему грозит до 35 лет заключения в тюрьме.