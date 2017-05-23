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Дальнее зарубежье 23.05.2017 11:29

Гражданин США признался, что пытался продать РФ секретную информацию

Гражданин США Грегори Джастис, работающий над американскими оборонными проектами, признал себя виновным в передаче России конфиденциальной информации о военных и коммерческих спутниках, разрабатываемых в стране, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению американских властей, Г.Джастис передавал секретную информацию агенту ФБР, который выдавал себя за российского шпиона и выплачивал ему от $500 до $1 тыс.

Г.Джастис был арестован в июле прошлого года. Он обвиняется в экономическом шпионаже и нарушении закона о контроле над экспортом оружия, ему грозит до 35 лет заключения в тюрьме.

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Тэги: США, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]