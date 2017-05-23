Юнкер скорбит по жертвам теракта в Манчестере

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с большой печалью и глубоким потрясением узнал о взрыве на концерте в Манчестере.

"Мое сердце разрывается от мысли, что терроризм опять пытается внушить страх там, где должна быть радость, разделить людей там, где молодежь и семьи собираются вместе для праздника", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования премьер-министру (Терезе) Мэй и британскому народу", - отмечается в коммюнике.

"Сегодня мы скорбим вместе с вами, - заявил Ж.-К.Юнкер. - Завтра мы будем работать плечом к плечу с вами, чтобы сражаться с теми, кто стремится разрушить наш образ жизни".

По его словам, эти трусливые атаки лишь укрепляют стремление работать вместе, чтобы победить тех, кто совершает такие отвратительные акты.

Как сообщалось, взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.