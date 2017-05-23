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Дальнее зарубежье 23.05.2017 11:41

Юнкер скорбит по жертвам теракта в Манчестере

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с большой печалью и глубоким потрясением узнал о взрыве на концерте в Манчестере.

"Мое сердце разрывается от мысли, что терроризм опять пытается внушить страх там, где должна быть радость, разделить людей там, где молодежь и семьи собираются вместе для праздника", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования премьер-министру (Терезе) Мэй и британскому народу", - отмечается в коммюнике.

"Сегодня мы скорбим вместе с вами, - заявил Ж.-К.Юнкер. - Завтра мы будем работать плечом к плечу с вами, чтобы сражаться с теми, кто стремится разрушить наш образ жизни".

По его словам, эти трусливые атаки лишь укрепляют стремление работать вместе, чтобы победить тех, кто совершает такие отвратительные акты.

Как сообщалось, взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]