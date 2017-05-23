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Дальнее зарубежье 23.05.2017 12:03

Бюджет Трампа предполагает замену военной помощи ряду стран на кредиты - Белый дом

Проект нового бюджета США предусматривает замену программ безвозмездной военной помощи ряду иностранных государств на кредиты, заявил журналистам директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни.

"Мы изменим пару иностранных военных программ с прямой помощи на займы", - сказал он накануне журналистам.

"Наш аргумент состоял в том... вместо того, чтобы дать $100 млн, мы могли дать им меньше - в форме кредитов, на которые они могли бы купить больше (военной продукции - ИФ)", - отметил он.

При этом он уточнил, что формат военной помощи останется неизменным для Израиля и Египта - двух ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

Ранее американские СМИ сообщали, что изменение формы военного сотрудничества Вашингтона должно, по-видимому, коснуться таких стран как Украина, Филиппины, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия и Вьетнам.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ВОЕННАЯ/ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]